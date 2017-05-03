（更正）焦点：特朗普提名的驻华大使人选承诺对中国采取强硬立场

2017年5月2日，美国华盛顿，特朗普提名的美国驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德在参议院听证会上。 REUTERS/Carlos Barria

(更正：因中文译文有误，内文第七段中应为“是否意味着华府可能不再支持他们”，而非“是否意味着华府不再需要他们的支持”)

路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)周二承诺，将在朝鲜、贸易争议以及人权等问题上对中国政府采取强硬立场，而他的提名似乎可轻松获得参议院的确认。

布兰斯塔德称，他将利用几十年来与中国打交道的经验，施压中国采取更多举措，促使朝鲜控制其核野心。

“他们还可以在外交与经济层面做一些其他的事情，借此发出明确信号，显示他们同美国以及世界上其他国家一样，不能容忍这种核技术与核导弹的扩张，”布兰斯塔德在提名确认听证会上表示。

布兰斯塔德表示，一些措施“很可能会”起到一定作用，比如间接制裁违反联合国安理会决议、与朝鲜政府有商业往来的中资银行和其他实体。

不过他未加详细说明。

中国国家主席习近平称布兰斯塔德是“老朋友”，他负责农产品贸易事务有数十年之久。不过这位现年70岁的共和党派州长坚称，他愿意去面对让美中关系复杂化的困难议题。

这样的立场，将与近期特朗普对习近平的友好温和态度形成对比，特朗普的态度引发了美国部分盟国怀疑他在朝鲜问题上致力于与中国合作，是否意味着华府可能不再支持他们。

“中国领导人称我们是老朋友的事实，并不表示我完全不会或者不好意思提出问题...不论是人权或知识产权的问题，”布兰斯塔德对参议院外交关系委员会表示。

委员会成员对布兰斯塔德没有什么疑虑，意味着他的提名有可能轻松过关。

他们对中国发出强硬措辞。

该委员会主席--共和党参议员科克(Bob Corker)强烈谴责中国在南海的行动，及“对知识产权的网路剽窃”。他警告勿着眼于短期目标，而牺牲掉美国长期利益。

“全世界没有一个国家与我们有这么多的问题。”科克说。

布兰斯塔德对南海也走强硬路线，表示“不能允许中国利用其人工岛屿胁迫邻国，或限制航海或飞越的自由”。

特朗普对贸易采取“美国优先”的态度。布兰斯塔德亦强调开放农业产品市场、保护知识产权、解决中国“不公平及违规”倾销钢铁的重要性。

(完)