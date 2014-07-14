美国希望相关国家主动停止激化南海争端的行动

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿7月11日(记者 David Brunnstrom) - 美国周五表示，希望中国和其他相关国家能够主动停止激化南海主权争端的行动。
美国国务院负责战略与多边事务的副助理国务卿福克斯(Michael Fuchs)表示，该地区紧张局势升级，并非任何一国应为此负全责。但他重申，美国认为中国的“挑衅性和单边的”行动令人对其遵守国际法的意愿产生质疑。
华府希望东盟和中国就具体落实2002年《南海各方行为宣言》(Declaration of Conduct)中有关保持克制的要求，进行“一次真正的实质性的磋商”。
福克斯在华盛顿的一家智库表示：“我们要求各主权声索国澄清诉求，并同意主动停止《南海各方行为宣言》中载明的可能使冲突升级并引发不稳定的行动和活动。”他还说明了该建议的详情。他并称这项建议已交中国和东盟国家，但还没有引起公开的关注。
一名美国官员称，美国在第六轮中美战略与经济对话期间再次向中国提及该问题。但这名官员拒绝提供有关中方回应的细节。
福克斯称，哪些因素应包含到停止行动中应由各主权声索国最终决定，但应该不再建设新的哨所或夺取别国在2002年《南海各方行为宣言》签署前已经占据的领土。
各主权声索国还需要澄清，哪些行动具有挑衅性，哪些行动仅仅是为维护2002年前形成的长期存在的努力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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