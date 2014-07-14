美国希望相关国家主动停止激化南海争端的行动

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月11日 - 美国周五表示，希望中国和其他相关国家能够主动停止激化南海主权争端的行动。
美国国务院负责战略与多边事务的副助理国务卿福克斯(Michael Fuchs)表示，该地区紧张局势升级，并非任何一国应为此负全责。但他重申，美国认为中国的“挑衅性和单边的”行动令人对其遵守国际法的意愿产生质疑。
华府希望东盟和中国就具体落实2002年《南海各方行为宣言》(Declaration of Conduct)中有关保持克制的要求，进行“一次真正的实质性的磋商”。
福克斯在华盛顿的一家智库表示：“我们要求各主权声索国澄清诉求，并同意主动停止《南海各方行为宣言》中载明的可能使冲突升级并引发不稳定的行动和活动。”他还说明了该建议的详情。他并称这项建议已交中国和东盟国家，但还没有引起公开的关注。
一名美国官员称，美国在第六轮中美战略与经济对话期间再次向中国提及该问题。但这名官员拒绝提供有关中方回应的细节。
福克斯称，哪些因素应包含到停止行动中应由各主权声索国最终决定，但应该不再建设新的哨所或夺取别国在2002年《南海各方行为宣言》签署前已经占据的领土。
各主权声索国还需要澄清，哪些行动具有挑衅性，哪些行动仅仅是为维护2002年前形成的长期存在的努力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。