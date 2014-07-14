美国希望相关国家主动停止激化南海争端的行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月11日 - 美国周五表示，希望中国和其他相关国家能够主动停止激化南海主权争端的行动。

美国国务院负责战略与多边事务的副助理国务卿福克斯(Michael Fuchs)表示，该地区紧张局势升级，并非任何一国应为此负全责。但他重申，美国认为中国的“挑衅性和单边的”行动令人对其遵守国际法的意愿产生质疑。

华府希望东盟和中国就具体落实2002年《南海各方行为宣言》(Declaration of Conduct)中有关保持克制的要求，进行“一次真正的实质性的磋商”。

福克斯在华盛顿的一家智库表示：“我们要求各主权声索国澄清诉求，并同意主动停止《南海各方行为宣言》中载明的可能使冲突升级并引发不稳定的行动和活动。”他还说明了该建议的详情。他并称这项建议已交中国和东盟国家，但还没有引起公开的关注。

一名美国官员称，美国在第六轮中美战略与经济对话期间再次向中国提及该问题。但这名官员拒绝提供有关中方回应的细节。

福克斯称，哪些因素应包含到停止行动中应由各主权声索国最终决定，但应该不再建设新的哨所或夺取别国在2002年《南海各方行为宣言》签署前已经占据的领土。

各主权声索国还需要澄清，哪些行动具有挑衅性，哪些行动仅仅是为维护2002年前形成的长期存在的努力。（完）