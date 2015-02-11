独家：中美将就遣返中国外逃经济嫌犯举行磋商

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透洛杉矶2月10日（记者 Tim Reid） - 据美国国务院官员称，中美高官将在8月举行会谈，磋商遣返携款潜逃美国的中国官员的可能性。
中美没有签署引渡条约，导致此事成为棘手问题。这也使得美国、澳洲、加拿大等国成为对中国外逃官员有吸引力的地方。
中美两国官员上月在菲律宾举行了为期两天的会议，其中美国代表团由美国国务院负责国家安全和外交事务的官员鲁纳（David Luna）带队。
鲁纳向路透证实他参加了上述会议，并称双方将在8月再次举行会谈，两国执法机构的官员及法律专家将参加会议。两国将共享被控贪官及其涉案赃款的特定情报，还将磋商遣返的可能方式。
中国外交部和中纪委均拒绝立即对此置评。
中美两国在1月27-28日在菲律宾克拉克举行了初步会谈，这是亚太经合组织反腐败执法合作网络（ACT-NET）的部分内容。
鲁纳称，那次会谈后双方同意8月重返菲律宾在ACT-NET论坛内部进行更正式的磋商。届时美国代表团可能包括来自国务院、司法部和国土安全部的官员。
鲁纳还称，两国执法机构官员将就具体案例、联合调查嫌犯及赃款事宜进行磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。