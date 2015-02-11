《独家新闻》中美将就遣返中国外逃经济嫌犯举行磋商

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶2月10日 - 据美国国务院官员称，中美高官将在8月举行会谈，磋商遣返携款潜逃美国的中国官员的可能性。

中美没有签署引渡条约，导致此事成为棘手问题。这也使得美国、澳洲、加拿大等国成为对中国外逃官员有吸引力的地方。

中美两国官员上月在菲律宾举行了为期两天的会议，其中美国代表团由美国国务院负责国家安全和外交事务的官员鲁纳(David Luna)带队。

鲁纳向路透证实他参加了上述会议，并称双方将在8月再次举行会谈，两国执法机构的官员及法律专家将参加会议。两国将共享被控贪官及其涉案赃款的特定情报，还将磋商遣返的可能方式。

中国外交部和中纪委均拒绝立即对此置评。

中美两国在1月27-28日在菲律宾克拉克举行了初步会谈，这是亚太经合组织反腐败执法合作网络(ACT-NET)的部分内容。

鲁纳称，那次会谈后双方同意8月重返菲律宾在ACT-NET论坛内部进行更正式的磋商。届时美国代表团可能包括来自国务院、司法部和国土安全部的官员。

鲁纳还称，两国执法机构官员将就具体案例、联合调查嫌犯及赃款事宜进行磋商。(完)