中美贸易：中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判，有望6月初达成协议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
美国农业部称，做为贸易协议的一部分，美国农场主对中国出口的牛肉将面临促生长药物的检测，并需提供牛只的生长和屠宰记录。
根据美中双方此前达成的贸易协议，双方正在加紧谈判，对中国的牛肉出口将在7月中旬启动。
美国农业部称，6月初落实协议的技术细节，意味着泰森食品和嘉吉等食品企业可以赶在期限前与中国买家签约。
出于对美国出现疯牛病的担心，中国在2003年停止进口美国牛肉。此前华府重新打开中国市场的努力均告失败。但目前来看，最新磋商的进展给美国农户带来了希望。
美国肉类出口协会的发言人Joe Schuele表示，“双方都感觉到在期限前达成协议的紧迫感。”
目前暂未能立即联系到中国驻华盛顿大使馆置评。(完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为