中美贸易：中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判，有望6月初达成协议

路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。

美国农业部称，做为贸易协议的一部分，美国农场主对中国出口的牛肉将面临促生长药物的检测，并需提供牛只的生长和屠宰记录。

根据美中双方此前达成的贸易协议，双方正在加紧谈判，对中国的牛肉出口将在7月中旬启动。

美国农业部称，6月初落实协议的技术细节，意味着泰森食品和嘉吉等食品企业可以赶在期限前与中国买家签约。

出于对美国出现疯牛病的担心，中国在2003年停止进口美国牛肉。此前华府重新打开中国市场的努力均告失败。但目前来看，最新磋商的进展给美国农户带来了希望。

美国肉类出口协会的发言人Joe Schuele表示，“双方都感觉到在期限前达成协议的紧迫感。”