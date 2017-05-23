中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判 有望6月初达成协议

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
美国农业部称，做为贸易协议的一部分，美国农场主对中国出口的牛肉将面临促生长药物的检测，并需提供牛只的生长和屠宰记录。
根据美中双方此前达成的贸易协议，双方正在加紧谈判，对中国的牛肉出口将在7月中旬启动。
美国农业部称，6月初落实协议的技术细节，意味着泰森食品(TSN.N)和嘉吉[CARG.UL]等食品企业可以赶在期限前与中国买家签约。
出于对美国出现疯牛病的担心，中国在2003年停止进口美国牛肉。此前华府重新打开中国市场的努力均告失败。但目前来看，最新磋商的进展给美国农户带来了希望。
美国肉类出口协会的发言人Joe Schuele表示，“双方都感觉到在期限前达成协议的紧迫感。”
目前暂未能立即联系到中国驻华盛顿大使馆置评。(完)
(编译 张荻；审校 徐文焰)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。