拜登：中国将无法保持目前经济增速

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月6日电---美国副总统拜登周一警告称，中国因为实行独生子女政策，将不可能保持目前的经济增速。
拜登指出，去年八月访华时，他明确向中国政府表示，美国的财政问题能够克服，没有中国未来将面临的问题严重。
“美国的福利制度有问题，我们能够解决，谢天谢地我们没有中国的问题，”拜登说道。
“因为中国实行独生子女政策，未来20年中国工作人口和退休人口的比例将发生逆转，不可能保持目前的经济增速。”
拜登试图强调美国仍是全球最大的经济体，而且“比任何国家都有优势引领21世纪”。
但他同时表明他不是对中国经济增速放缓幸灾乐祸。
“我真的希望看到中国继续增长。不要让美国经济是中国经济2.5倍的事实阻止你们继续努力工作。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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