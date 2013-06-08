中美元首称将携手促进网络安全

美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透加州6月7日 - 中国国家主席习近平与美国总统奥巴马周五达成共识，认为需携手解决两国围绕网络安全的争议，而网络安全已经成了中美关系的一个棘手议题。
奥巴马称，他和习近平都认为需就网络安全制定一系列共同规则。
中美元首本周在加州举行的非正式会晤，可望为两人相互了解提供契机，并为未来中美对话奠定新的基调。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大楼周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。