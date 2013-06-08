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时事要闻 | 2013年 6月 8日 星期六 13:43 BJT

中美元首称将携手促进网络安全

路透加州6月7日 - 中国国家主席习近平与美国总统奥巴马周五达成共识，认为需携手解决两国围绕网络安全的争议，而网络安全已经成了中美关系的一个棘手议题。

奥巴马称，他和习近平都认为需就网络安全制定一系列共同规则。

中美元首本周在加州举行的非正式会晤，可望为两人相互了解提供契机，并为未来中美对话奠定新的基调。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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