中国将公布41万亿元规模温室气体减排计划

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透华盛顿6月23日 （记者 Valerie Volcovici/David Brunnstrom） - 中国气候变化事务特别代表解振华周二称，中国将投入逾6.6万亿美元（约41万亿元人民币）以达到温室气体减排目标。中国将于本月底在联合国气候谈判中提交减排计划。
谢振华称，中国将于6月底提出的减排目标将“相当宏大”。
谢振华正在华盛顿参加为期三天的中美战略与经济对话，与美国气候谈判代表托德·斯特恩（Todd Stern）、美国环境保护署署长吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）和美国能源部长欧内斯特·莫尼兹（Ernest Moniz）等美国政府官员会面。
谢振华表示，为了达到减排目标，中国必须重新调整倚重煤炭的能源结构，并开发新能源。
解振华在美国国务院举行的中外媒体吹风会上表示，中国需进行国际合作和研发，以降低相关技术成本并进行创新，从而达到减排目标。
美国和中国周一宣布两国将合作进行两项新的碳捕捉、利用和存储项目，以使该技术商业化。
尽管中国尚未公布减排计划的重要细节，但该计划预期将包括去年11月提出的目标。去年11月中美就碳减排达成了一项重要协议，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。