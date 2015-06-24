中国将公布41万亿元规模温室气体减排计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月23日 - 中国气候变化事务特别代表解振华周二称，中国将投入逾6.6万亿美元（约41万亿元人民币）以达到温室气体减排目标。中国将于本月底在联合国气候谈判中提交减排计划。

谢振华称，中国将于6月底提出的减排目标将“相当宏大”。

谢振华正在华盛顿参加为期三天的中美战略与经济对话，与美国气候谈判代表托德·斯特恩（Todd Stern）、美国环境保护署署长吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）和美国能源部长欧内斯特·莫尼兹（Ernest Moniz）等美国政府官员会面。

谢振华表示，为了达到减排目标，中国必须重新调整倚重煤炭的能源结构，并开发新能源。

解振华在美国国务院举行的中外媒体吹风会上表示，中国需进行国际合作和研发，以降低相关技术成本并进行创新，从而达到减排目标。

美国和中国周一宣布两国将合作进行两项新的碳捕捉、利用和存储项目，以使该技术商业化。

尽管中国尚未公布减排计划的重要细节，但该计划预期将包括去年11月提出的目标。去年11月中美就碳减排达成了一项重要协议，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。（完）