中国将公布41万亿元规模温室气体减排计划

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月23日 - 中国气候变化事务特别代表解振华周二称，中国将投入逾6.6万亿美元（约41万亿元人民币）以达到温室气体减排目标。中国将于本月底在联合国气候谈判中提交减排计划。
谢振华称，中国将于6月底提出的减排目标将“相当宏大”。
谢振华正在华盛顿参加为期三天的中美战略与经济对话，与美国气候谈判代表托德·斯特恩（Todd Stern）、美国环境保护署署长吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）和美国能源部长欧内斯特·莫尼兹（Ernest Moniz）等美国政府官员会面。
谢振华表示，为了达到减排目标，中国必须重新调整倚重煤炭的能源结构，并开发新能源。
解振华在美国国务院举行的中外媒体吹风会上表示，中国需进行国际合作和研发，以降低相关技术成本并进行创新，从而达到减排目标。
美国和中国周一宣布两国将合作进行两项新的碳捕捉、利用和存储项目，以使该技术商业化。
尽管中国尚未公布减排计划的重要细节，但该计划预期将包括去年11月提出的目标。去年11月中美就碳减排达成了一项重要协议，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”