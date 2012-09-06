中美分歧难消但强调中美关系重要性

路透北京9月5日电(记者 Andrew Quinn)---中国和美国周三在如何结束叙利亚流血冲突、缓解南中国海紧张局势、以及其他全球热点问题的讨论中存在分歧，但双方都强调希望保持中美关系稳定。

美国国务卿希拉里与中国外长杨洁篪在会谈後都强调保持中美关系稳定的重要性。此前，中国官媒对希拉里提出的多边解决南海及东海主权争议加以抨击。

希拉里向记者们表示，两国间的这些分歧不妨碍双方合作。

“我对两国关系的强韧感到骄傲，”希拉里在北京人民大会堂与杨洁篪会晤後表示。

“这使得我们可以商谈任何议题，并开诚布公地寻求解决问题，”希拉里表示。她补充道，两国不可能在所有议题上都达成共识，但这只是两国广泛关系的一部分。

杨洁篪也高度评价中美关系，表示尊重彼此核心利益和重大关切是确保中美关系稳定顺利发展的重要前提。

“历史和现实已经反复证明，中美两国利益交融，”杨洁篪称。

美国官员取消了原定的晚间通风会。之前中国官媒报道称，前重庆市副市长王立军涉嫌徇私枉法和叛逃等四宗罪被提起公诉。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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