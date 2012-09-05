官媒告诫美国勿在中国周边挑拨离间

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京9月5日电（记者 Andrew Quinn）--中国《人民日报》海外版发表评论文章，告诫美国不要在中国周边挑拨离间。
美国国务卿希拉里正在中国访问，将与中国国家主席胡锦涛以及其他高层官员进行会谈。
中美双方均强调希望发展稳定关系，但南海问题持续影响两国关系，中国认为美国在寻求遏制中国影响力。
《人民日报》海外版称：“美方近来在钓鱼岛、南海等问题上的所作所为不能不使人怀疑，其试图挑拨离间以期坐收渔人之利。长此以往，美方这样的亚太战略调整会得不偿失，甚至适得其反。”
希拉里周一访问印尼时，敦促中国和东南亚国家迅速就南海问题达成共同行为准则，称解决南海争端应“避免强迫、挑衅、威胁，更不要动武”。
中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上表示，美国在南海主权争议问题上并未发挥正面作用。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。