希拉里与杨洁篪会面 赞扬中美关系

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京9月5日电（记者 Andrew Quinn）---中国和美国周三避免了在南海问题上发生公开口角，没有提到这一争议，仅强调合作。两国都专注于国内的政权过渡。
美国国务卿希拉里和中国外交部长杨洁篪进行了会面，之後公开宣布双方的友善，尽管此前中国指责希拉里关於在南海和东海领土争议上寻求多边解决方案的呼吁。
希拉里对记者表示，分歧并不一定会阻碍与中国的合作。
“我为我们向中美关系中注入的力量与弹性感到骄傲。这让我们能够讨论任何事情，并真诚而直率地找到解决问题的方法，”希拉里在与杨洁篪会面後说道。
杨洁篪在与希拉里共同出席记者会时表示，希望中美共同合作，发展正面和务实的双边关系。
双方的评论凸显中美两国试图保持克制，特别是在两国各自专注于国内政治事务之际。
中国将於未来几个月进行领导人换届，而美国也将於11月举行大选。
不过双方都没有在南海问题上让步。南海问题一直困扰中美关系，中国怀疑美国政府试图通过南海问题限制中国的影响力。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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