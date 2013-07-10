中美战略与经济对话在即 美议员呼吁美国强势施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月9日 - 美国多位议员周二呼吁奥巴马政府在本周中美战略与经济对话中，敦促中国停止窃取知识产权，并要求中国停止歧视美国企业的做法。

中美战略与经济对话将于10日起举行。这封信函是写给美国国务卿克里(John Kerry)、财长雅各布·卢(Jack Lew)、商务部长普利茨克(Penny Pritzker)以及贸易代表弗罗曼(Michael Froman)的，其中列出了一长串的诉求，包括软件盗版、市场准入、监管壁垒以及强制性技术转让等。

信中说：“我们仍非常担心中国已经停止、甚至在许多情况下逆转了市场改革。”

“中国必须放弃由国有企业、扭曲贸易的补贴以及经济保护主义为主导的经济模式。”

“窃取专有信息可能影响我们的经济关系，这是不可接受的，必须停止。”信函并指出，这些活动许多情况下是通过网络手段进行的。

议员们在信中对中美战略与经济对话的渠道表示支持，但称中国在落实以往协议方面做得不够，要求美国方面多加监督。

议员们重点提到了中国的“自主创新”政策、对美国牛肉和其他农产品的壁垒以及对中国国营部门的偏袒等，要求美国政府在这些方面加大施压。

他们并再次抨击中国人为压低人民币汇率，以提升出口竞争力。

中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪，将与美方的克里和雅各布·卢共同主持在华盛顿举行的第五轮中美战略与经济对话。(完)