枪击中国领馆华裔男子被正式指控

路透洛杉矶12月19日电---67岁的拉斯维加斯男子张宝良（音译），周一被指控枪击中国驻洛杉矶总领事馆。

洛杉矶警方称，该男子原先来自中国，已获美国国籍。他上周四在领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。