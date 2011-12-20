枪击中国领馆华裔男子被正式指控

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透洛杉矶12月19日电---67岁的拉斯维加斯男子张宝良（音译），周一被指控枪击中国驻洛杉矶总领事馆。
洛杉矶警方称，该男子原先来自中国，已获美国国籍。他上周四在领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。
他在枪击案後向警方自首。洛杉矶地方检察官办公室发言人称，张宝良将於周二被提审，他目前被关在拘留所。
检察官称，张宝良若被判罪，可能获刑超过20年。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。