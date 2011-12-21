枪击中国领馆华裔男子提出无罪辩护

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透洛杉矶12月20日电---华裔男子张宝良（音译）周二就枪击中国驻洛杉矶总领事馆指控提出无罪申辩。
现年67岁的张宝良已入籍为美国公民，住在拉斯维加斯。他被指控以半自动武器开枪袭击和朝有人建筑物开枪的罪名。
张宝良上周四在中国驻洛杉矶总领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。他在案发约三小时後向警方自首。
洛杉矶警方发言人Richard French称，张宝良曾参与"抗议中国人权状况的小型示威活动"。
洛杉矶高等法院一位法官决定将张宝良拘押，保释金额为40万美元。此案将於明年1月5日进行初审。
检察官称，如果罪名成立，他可能获刑超过20年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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