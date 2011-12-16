中国驻洛杉矶领事馆遭枪击

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透洛杉矶12月15日电---中国驻洛杉矶领事馆所在建筑周四遭枪击，警方称他们正在追捕嫌犯。
洛杉矶警察局发言人艾森曼(Norma Eisenman)表示，没有人在这次枪击案中受伤。
她说："那是朝大楼方向开的枪。"
警方称，正在寻找的嫌犯是一名65岁左右、头发花白的亚裔男子。
路透无法立即联系到中国领事馆人员就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。