中国驻洛杉矶领事馆遭枪击

美国众议院议长称今年将完成取代奥巴马医改法案的立法程序

路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。