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中国财经 | 2014年 6月 9日 星期一 09:33 BJT

美国将继续调查中国集装箱倾销指控

路透华盛顿6月6日 - 针对有关中国制造商在美国以不公平的低价出售用于公路和铁路运输集装箱的指控，美国贸易官员将继续调查。

美国国际贸易委员会(ITC)周五以4:2的投票结果裁定，有合理迹象表明，进口53英尺乾货集装箱损及国内相关产业。

该决定意味着，商务部官员将继续展开调查，确定中国出口的该尺寸集装箱是否获得政府补贴，或者以过于低廉的价格出售。初步调查决定将于9月底前公布。

2013年，美国从中国进口的集装箱价值1.842亿美元。这项诉讼由威斯康辛州企业Stoughton Trailers提出。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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