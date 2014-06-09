美国将继续调查中国集装箱倾销指控

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透华盛顿6月6日 - 针对有关中国制造商在美国以不公平的低价出售用于公路和铁路运输集装箱的指控，美国贸易官员将继续调查。
美国国际贸易委员会(ITC)周五以4:2的投票结果裁定，有合理迹象表明，进口53英尺乾货集装箱损及国内相关产业。
该决定意味着，商务部官员将继续展开调查，确定中国出口的该尺寸集装箱是否获得政府补贴，或者以过于低廉的价格出售。初步调查决定将于9月底前公布。
2013年，美国从中国进口的集装箱价值1.842亿美元。这项诉讼由威斯康辛州企业Stoughton Trailers提出。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。