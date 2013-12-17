美国敦促中国尽快批准MIR 162转基因玉米

路透华盛顿12月16日 - 美国贸易代表办公室称，美国官员正在关注中国退运美国玉米一事，而且已敦促中国尽快行动以批准MIR 162转基因玉米。

过去一个月，至少已有三船美国玉米被中国质监部门以含有未经批准的转基因成分MIR 162为由而被退运。

美国贸易代表办公室发言人周末发表声明称，该办公室“正在密切关注此事。”

“对于中国方面不断推迟对这项生物技术的批准日程，我们已向中国官员表示出关注。我们希望（中国方面）以透明、基于科学的程序，通过及时且可预测的方式处理该项生物技术的批准事宜，”该发言人说。

MIR 162转基因玉米由先正达(Syngenta)SYNN.VX研发，是抗鳞翅目昆虫的转基因玉米，已获得许多主要玉米进口国的进口批准，但两年多来一直在等待中国的批准。

美国农业部官员周一没有立即对此事置评。美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将与商务部长普利茨克（PennyPritzker）和贸易代表弗罗曼（Michael Froman）前往北京，参加周四和周五举行的中美贸易磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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