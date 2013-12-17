美国敦促中国尽快批准MIR 162转基因玉米

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月16日 - 美国贸易代表办公室称，美国官员正在关注中国退运美国玉米一事 ，而且已敦促中国尽快行动以批准MIR 162转基因玉米。

过去一个月，至少已有三船美国玉米，被中国质监部门以含有未经批准的转基因成分MIR 162为由而被退运。

美国贸易代表办公室发言人周末发表声明称，该办公室“正在密切关注此事。”

“对于中国方面不断推迟对这项生物技术的批准日程，我们已向中国官员表示出关注。我们希望（中国方面）以透明、基于科学的程序，通过及时且可预测的方式处理该项生物技术的批准事宜，”该发言人说。

MIR 162转基因玉米由先正达(Syngenta)<SYNN. VX>研发，是抗鳞翅目昆虫的转基因玉米，已获得许多主要玉米进口国的进口批准，但两年多来一直在等待中国的批准。

美国农业部官员周一没有立即对此事置评。美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）将与商务部长普利茨克（Penny Pritzker）和贸易代表弗罗曼（Michael Froman）前往北京，参加周四和周五举行的中美贸易磋商。（完）