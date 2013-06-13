中国商人因出售窃取软件在美获刑12年

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透6月11日 - 检方表示，因出售窃取的国防、太空技术和工程类软件，美国一名联邦法官周二判处中国商人李翔（音）12年徒刑。涉案软件总价值超过1亿美元。
美国特拉华州地区检察官办公室表示，在美国服刑结束后，李翔将被遣返回中国。
李翔，今年36岁，成都人，2011年6月在美国属地塞班岛遭卧底的美国国土安全部探员逮捕。
美国当局最初对他提起46项罪名的指控，他于今年1月认罪。李翔承认他的所作所为是“错误且非法的”，并当庭表示道歉。
美国助理检察官Edward McAndrew未即刻就李翔判决结果的置评要求作出回复。
检方称，李翔在2008-2011年期间从大约200家制造商处盗取尖端软件，并出售给61个国家的325名黑市买家。
检方称，美国的买家来自28个州，其中包括一名美国宇航局的工程师，以及一家国防和执法承包商的首席科学家。
美国政府称，此案中涉及的企业受害者包括微软(MSFT.O)、甲骨文ORCL.O、罗克韦尔自动化(ROK.N)、安捷伦科技(A.N)、西门子(SIEGn.DE)、DelcamDLC.L、AlteraALTR.O、SAP(SAPG.DE)等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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