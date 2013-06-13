中国商人因出售窃取软件在美获刑12年

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月11日 - 检方表示，因出售窃取的国防、太空技术和工程类软件，美国一名联邦法官周二判处中国商人李翔（音）12年徒刑。涉案软件总价值超过1亿美元。
美国特拉华州地区检察官办公室表示，在美国服刑结束后，李翔将被遣返回中国。
李翔，今年36岁，成都人，2011年6月在美国属地塞班岛遭卧底的美国国土安全部探员逮捕。
美国当局最初对他提起46项罪名的指控，他于今年1月认罪。李翔承认他的所作所为是“错误且非法的”，并当庭表示道歉。
美国助理检察官Edward McAndrew未即刻就李翔判决结果的置评要求作出回复。
检方称，李翔在2008-2011年期间从大约200家制造商处盗取尖端软件，并出售给61个国家的325名黑市买家。
检方称，美国的买家来自28个州，其中包括一名美国宇航局的工程师，以及一家国防和执法承包商的首席科学家。
美国政府称，此案中涉及的企业受害者包括微软 、甲骨文 、罗克韦尔自动化 、安捷伦科技 、西门子 、Delcam 、Altera 、SAP 等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。