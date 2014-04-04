美国呼吁中国勿效仿俄罗斯武力解决领土争议

路透华盛顿4月3日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务院负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔(DanielRussel)周四表示，中国不应怀疑美国协防亚洲盟国的承诺。他并称，经济制裁的风险应会阻止北京当局寻求武力解决与亚洲邻国领土争端。

拉塞尔称，中国的意图难以判断，但俄罗斯吞并克里米亚的行动使得美国在亚洲的盟国越来越担心中国以武力实现领土主权主张。

“其结果就是要对中国加强施压，促使其证明仍致力于以和平方式解决问题，”拉塞尔对美国参议院外交关系委员会说。

拉塞尔称，美国、欧盟和其他国家对俄罗斯实施的报复性制裁，应该能对“中国想效仿（俄罗斯）吞并克里米亚模式的人起到冷却效应”。

他指出，鉴于中国与亚洲邻国及美国经济的相互依存性，经济制裁的威慑效应明显。

拉塞尔指出，尽管美国在东亚国家的主权争议问题上不持立场，中国不应怀疑华府必要时协防盟国的决心。

菲律宾周日已向联合国国际海洋法法庭递交南海主权仲裁请求，拉塞尔称，希望此事能促使中方澄清并打消围绕其主权主张的一些歧义。

他称中国在与菲律宾有争议的南海海域部署大量船只是“有问题的”，并表示认为中方采取的一些步骤显得“具有威胁性”。

“主张主权的各方，都应该放弃威胁、逼迫和其他非外交或超法律的手段。”他说道。

奥巴马将从4月22日起出访日本、韩国、马来西亚和菲律宾，预计届时他将强调美国战略和经济重心向亚太倾斜的承诺。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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