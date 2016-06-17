美国财长称如果中国恢复以往的外汇政策 将引发紧张关系

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透华盛顿6月16日 - 美国财长雅各布·卢周四警告中国称，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。
“在当前全球增长疲弱的背景下，如果重回以前的外汇政策和出口拉动的增长模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系，”雅各布·卢在对美国企业研究院(AEI)讲话时表示。
雅各布·卢称，中美双边关系近年来“在外汇问题上取得很大进展”。
他说，过去一年来北京不但没有在汇市削弱人民币，反而动用外汇储备支撑本国货币。
雅各布·卢说，中国要实现以市场决定汇率的平稳过渡还有许多工作要做，
平稳过渡至以市场决定汇率还有许多工作要做，中国官员上周在北京会议上承诺，将继续实施让人民币随市场力量涨跌的改革。
“中国必须通过行动，而非言语，来表现对汇率双向波动的承诺，”雅各布·卢说。“市场存在人民币贬值压力时，中国允许人民币贬值是一回事。真正体现中国承诺的是人民币再次面临升值压力时，中国允许人民币升值的意愿。”
雅各布·卢还表达了对中国商业环境对外企变得不利的担忧。他说北京在双边投资协定谈判中的立场，将是对中国开放市场、培育竞争这一承诺的重要考验。
“在这个方面，中方对于建立高质量的中美双边投资协定进行郑重谈判的意愿，以及中国未来解决对于其实施国家安全评估方面疑虑的行动，将是重要的风向标，”雅各布·卢说。
中国提出了最新的、不对美国投资开放领域的“负面清单”，但雅各布·卢表示现在判断这个清单是否够正式还为时过早。他说中国官员表示，这份清单会体现出进步，不过他也说这个事情上还没有结论。
美国官员表示，如果想要达成协议，中国需要大幅缩减这份清单。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪/白云)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。