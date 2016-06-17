美国财长称如果中国恢复以往的外汇政策 将引发紧张关系

路透华盛顿6月16日 - 美国财长雅各布·卢周四警告中国称，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将引发中美新一轮紧张关系。

“在当前全球增长疲弱的背景下，如果重回以前的外汇政策和出口拉动的增长模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系，”雅各布·卢在对美国企业研究院(AEI)讲话时表示。

雅各布·卢称，中美双边关系近年来“在外汇问题上取得很大进展”。

他说，过去一年来北京不但没有在汇市削弱人民币，反而动用外汇储备支撑本国货币。

雅各布·卢说，中国要实现以市场决定汇率的平稳过渡还有许多工作要做，

平稳过渡至以市场决定汇率还有许多工作要做，中国官员上周在北京会议上承诺，将继续实施让人民币随市场力量涨跌的改革。

“中国必须通过行动，而非言语，来表现对汇率双向波动的承诺，”雅各布·卢说。“市场存在人民币贬值压力时，中国允许人民币贬值是一回事。真正体现中国承诺的是人民币再次面临升值压力时，中国允许人民币升值的意愿。”

雅各布·卢还表达了对中国商业环境对外企变得不利的担忧。他说北京在双边投资协定谈判中的立场，将是对中国开放市场、培育竞争这一承诺的重要考验。

“在这个方面，中方对于建立高质量的中美双边投资协定进行郑重谈判的意愿，以及中国未来解决对于其实施国家安全评估方面疑虑的行动，将是重要的风向标，”雅各布·卢说。

中国提出了最新的、不对美国投资开放领域的“负面清单”，但雅各布·卢表示现在判断这个清单是否够正式还为时过早。他说中国官员表示，这份清单会体现出进步，不过他也说这个事情上还没有结论。

美国官员表示，如果想要达成协议，中国需要大幅缩减这份清单。(完)