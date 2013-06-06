人民币汇率：美国参议员再次推动立法应对中国“操纵”汇率

路透华盛顿6月5日 - 美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。

众议院和参议院在2010和2011年曾分别通过类似议案，但均未能获得国会最终批准。

尽管人民币近期升至2005年以来最高水准，也仍未能阻止参议员提出新的议案。

“我们今天为美国制造业创造就业机会所能采取的一个最重大举措，就是解决中国的汇率操纵问题，”民主党参议员舒默在声明中称。

“因此我们要再次进行跨党派努力，来推动这一提案获得通过并提交总统签署，同时向中国政府发出强烈信息，那就是必须停止操纵行为，”舒默表示。

美国国会议员指责中国故意低估人民币汇率，以此令国内企业在国际贸易中享受不公平的价格优势。人民币兑美元近几年的升值让指责声有所减弱。