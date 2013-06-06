人民币汇率：美国参议员再次推动立法应对中国“操纵”汇率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿6月5日 - 美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。
众议院和参议院在2010和2011年曾分别通过类似议案，但均未能获得国会最终批准。
尽管人民币近期升至2005年以来最高水准，也仍未能阻止参议员提出新的议案。
“我们今天为美国制造业创造就业机会所能采取的一个最重大举措，就是解决中国的汇率操纵问题，”民主党参议员舒默在声明中称。
“因此我们要再次进行跨党派努力，来推动这一提案获得通过并提交总统签署，同时向中国政府发出强烈信息，那就是必须停止操纵行为，”舒默表示。
美国国会议员指责中国故意低估人民币汇率，以此令国内企业在国际贸易中享受不公平的价格优势。人民币兑美元近几年的升值让指责声有所减弱。
中国人民银行周二的人民币兑美元中间价为6.1735人民币，为2005年汇改以来新高。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。