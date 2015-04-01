《焦点》美国称人民币纳入IMF货币篮子还不够格，中国仍需努力

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
杰克卢表示，如果由中国牵头成立的开发银行能够与现有机构互补，并采用较高的治理标准，美国政府乐见其成。
中国近几周已说服美国的几个欧洲盟国成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始会员国，表明中国的地位正在提高。
美国政府希望亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构合作，这样就可能促使亚投行采用现行标准。
“北京会谈让我受到鼓舞，中国领导人明确表示要坚持高标准且欢迎合作，”杰克卢称。(完) (编译 李爽/郑茵/许娜；审校 张涛/王兴亚)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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