斯诺登事件削弱美对华网络安全谈判优势

2011年5月9日在华盛顿举行的中美战略对话资料图片。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿7月8日（记者 Paul Eckert） - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国的“棱镜”监控项目，会令美国在本周的中美战略与经济对话中就所谓的网络盗窃问题与中方对峙变得更加困难。

斯诺登披露的机密文件，为中国提供了反驳美国相关指责的依据。美国指控中国窃取美国企业和研究中心的知识产权。

中美在华盛顿举行的高层战略与经济对话期间，网络安全将会是中心议题之一。中美元首上月峰会奠定的积极基调，能否转化成两国在棘手问题上的合作，将在本次对话中得到检验。

长期以来，奥巴马政府高官一直试图说服中方承认情报机构的网络间谍活动与技术窃取活动存在明显的区别。

“斯诺登事件以一种可怕的方式搅混了这滩水，”《China'sauthoritarian capitalism and industrial policy》一书的作者麦健陆(James McGregor)说。

“中国倒是希望水变混，因为他们可以说‘你这样做，我们也这样做，有什么大不了的？’，这样下去来自企业的网络盗窃活动仍会继续，”他在中国通过电话说。McGregor目前担任美国安可顾问有限公司（APCO Worldwide）驻中国的资深顾问。

美国财长雅各布·卢上周称，美国官员在这次对话中会就网络盗窃问题向中方施压，并认为该问题与“与网络领域的其他问题不同”。

斯诺登事件以及他披露的文件显示中国大陆及香港一些大学的网络基础设施遭到美方入侵，这令中国的立场似乎变得强硬。

朝鲜核武器问题、加强中美军事关系、气候变化及中国金融市场准入等也将是中美第五轮战略与经济对话的主要议题。

今年的对话将由美国国务卿克里、财长雅各布·卢同中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪共同主持。这是中国新一代领导层3月上任以来中美首次举行此类战略对话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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