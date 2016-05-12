中美召开网络空间国际规则高级别专家组首次会议

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透华盛顿5月11日 - 自中美双方去年9月达成《打击网络犯罪及相关事项指导原则》后，两国周三召开网络空间国际规则高级别专家组首次会议。
美国国务院发表声明称，网络空间国际规则和相关事项高级别专家组预期每两年召开一次会议。
声明称，两国外交、防务和其他部门的官员探讨了“国际网络空间的国家行为规则和相关国际安全问题”。
中美去年双边货物贸易总额近6,000亿美元，但网络安全一直是双方关系的热点之一。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。