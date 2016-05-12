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时事要闻 | 2016年 5月 12日 星期四 11:44 BJT

中美召开网络空间国际规则高级别专家组首次会议

路透华盛顿5月11日 - 自中美双方去年9月达成《打击网络犯罪及相关事项指导原则》后，两国周三召开网络空间国际规则高级别专家组首次会议。

美国国务院发表声明称，网络空间国际规则和相关事项高级别专家组预期每两年召开一次会议。

声明称，两国外交、防务和其他部门的官员探讨了“国际网络空间的国家行为规则和相关国际安全问题”。

中美去年双边货物贸易总额近6,000亿美元，但网络安全一直是双方关系的热点之一。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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