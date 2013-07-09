斯诺登事件削弱美对华网络安全谈判优势

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月8日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国的“棱镜”监控项目，会令美国在本周的中美战略与经济对话中就所谓的网络盗窃问题与中方对峙变得更加困难。
斯诺登披露的机密文件，为中国提供了反驳美国相关指责的依据。美国指控中国窃取美国企业和研究中心的知识产权。
中美在华盛顿举行的高层战略与经济对话期间，网络安全将会是中心议题之一。中美元首上月峰会奠定的积极基调，能否转化成两国在棘手问题上的合作，将在本次对话中得到检验。
长期以来，奥巴马政府高官一直试图说服中方承认情报机构的网络间谍活动与技术窃取活动存在明显的区别。
“斯诺登事件以一种可怕的方式搅混了这滩水，”《China's authoritarian capitalism and industrial policy》一书的作者麦健陆(James McGregor)说。
“中国倒是希望水变混，因为他们可以说‘你这样做，我们也这样做，有什么大不了的？’，这样下去来自企业的网络盗窃活动仍会继续，”他在中国通过电话说。McGregor目前担任美国安可顾问有限公司（APCO Worldwide）驻中国的资深顾问。
美国财长杰克卢上周称，美国官员在这次对话中会就网络盗窃问题向中方施压，并认为该问题与“与网络领域的其他问题不同”。
斯诺登事件以及他披露的文件显示中国大陆及香港一些大学的网络基础设施遭到美方入侵，这令中国的立场似乎变得强硬。
朝鲜核武器问题、加强中美军事关系、气候变化及中国金融市场准入等也将是中美第五轮战略与经济对话的主要议题。
今年的对话将由美国国务卿克里、财长杰克卢同中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪共同主持。这是中国新一代领导层3月上任以来中美首次举行此类战略对话。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。