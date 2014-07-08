中国黑客攻击目标转向美国伊拉克问题专家--CrowdStrike

路透旧金山7月7日（记者 Joseph Menn） - 安全公司CrowdStrike周一称，随着伊拉克叛乱活动升级，一个经验老道的黑客组织突然开始入侵研究伊拉克问题的美国专家的电脑；该组织据信与中国政府有关系，多年来一直以美国亚洲地缘政治事务专家为目标。

CrowdStrike称，这个黑客组织是其在中国追踪的30个经验最老道的黑客组织之一，他们的行动比许多归因于中国军方和其他政府机构的行动更为隐秘。

该公司联合创始人Dmitri Alperovitch称，他“非常自信”这些黑客与中国政府有关系，但他拒绝透露更多详情。路透无法联系到中国驻美国大使馆发言人就此置评。

CrowdStrike称，在过去三年中，这个被称为“Deep Panda”的黑客组织将美国的国防、金融及其他行业作为攻击目标，他们还紧盯着包括前政府专家在内的专门研究东南亚事务智库的工作人员。

Alperovitch称，该组织在6月18日那天突然开始盯上了美国智库中东问题专家的数字文档，而就在同一天伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）武装分子攻击了伊拉克的一家炼油厂。

他还称，伊拉克是中国的第五大原油供应国，中国又是伊拉克石油基础设施的最大投资方，因此中国自然会关切伊拉克叛乱局势及美国可能会做的反应。

Alperovitch称，虽然怀疑该黑客组织是在中国政府的支持下改变了所关注的目标，但以前没有出现过此类突然改变“任务”的做法。

“这真的表明，可能来自中国政府很高层的人对这些人有很好的控制。”Alperovitch拒绝透露相关智库的情况，涉及智库免费使用CrowdStrike的检测和分析工具。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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CrowdStrike旗下有多位前美国政府官员