中国否认与攻击伊拉克问题专家的黑客组织有关

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透旧金山7月8日（记者 Joseph Menn） - 中国周二反驳美国安全公司CrowdStrike所谓黑客组织“Deep Panda”与中国政府官员有关的说法，称该公司只是为了博眼球。
中国驻美国大使馆发言人耿爽在回应路透的提问时称，中国法律禁止任何形式的网络犯罪，中国政府竭尽全力打击类似的活动。
美国民间网络安全公司CrowdStrike周一表示，随着伊拉克叛乱活动升级，一个经验老道的黑客组织突然开始入侵研究伊拉克问题的美国专家的电脑；该组织据信与中国政府有关系，多年来一直以美国亚洲地缘政治事务专家为目标。
CrowdStrike表示，他们确信“Deep Panda”与中国政府有关系，但拒绝提供细节。
CrowdStrike在采访和博客中均表示，该组织长期针对研究亚洲事务的智库专家，但上月突然开始从伊拉克专家电脑中拿走文件。此前伊拉克伊斯兰武装分子势头渐盛，并袭击了一处炼油厂。
耿爽表示，相关博客看似是CrowdStrike的一个广告，该公司宣扬网络威胁已有一段时间了；并称猜测这对他们的业务有帮助。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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