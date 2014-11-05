美官员称奥巴马将同习近平谈网络间谍问题

路透华盛顿11月4日 - 美国高官们周二称，美国总统奥巴马下周在北京同中国国家主席习近平举行会谈时，将提及美国对中国政府及军方进行的网络间谍活动深表关切，并会坚决要求中方停止此类活动。

上述官员们在奥巴马前往北京出席APEC峰会前的媒体吹风会上称，美方的投诉已经令中方的网络间谍活动暂时性减少，但没有出现根本性改变。

网络安全是中美关系中的一大棘手问题。美国联邦调查局上月称，据信由中国政府支持的黑客近期对美国企业发起了更多攻击。中国称这毫无根据。

其中一位官员称，奥巴马将向习近平传递这样的信息，即中国不能继续使用违反国际准则的方式，谋求对他国的竞争优势。中国对此类指控矢口否认。

“我们一直非常明确地表示，强烈反对任何窃取我国企业商业机密及其他敏感信息的网络活动，不论是谁进行此类活动，”美国国务卿克里周二早些时候在约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院发表演讲时称。

“而且我们确信，协助制止此类活动也符合中方的利益，”克里说。

美国同中国在中国人权纪录、中国在东海、南海争议水域的活动方面也存在分歧。但上述美国官员们称，美方希望建设性地管控分歧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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