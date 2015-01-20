中国称有关中国黑客窃取F-35战机情报的指责毫无根据

路透北京1月19日 - 中国方面周一对有关中国网络间谍窃取F-35隐形战机计划情报的指责作出回应，称有关指责毫无根据。

美国五角大楼之前承认，曾有黑客入侵试图窃取F-35联合攻击战斗机等国防项目的敏感数据，但没有公开指责是中国黑客所为。

五角大楼及F-35制造商洛克希德马丁称，没有机密信息在当时的网络攻击中被窃取。

德国《明镜》周刊周六公开了斯诺登提供的部分资料，当中包括一份美国政府的高度机密文件，该文件称中国窃取了大量关于F-35项目的数据，当中包括雷达设计及引擎原理图的数据。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“我不知道有什么证据支撑这种指责和无端攻击。”

洪磊称：“网络攻击有其回溯难、跨国性强的复杂性，确定有关攻击源非常困难。”

“相反，根据有关人员披露的材料，有些国家自己在网络攻击方面的记录是不光彩的。我们希望在网络安全问题上不要无端指责别国，搞‘莫须有’，而要采取合作态度，共同防范网络黑客攻击行动。”（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。