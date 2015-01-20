中国称有关中国黑客窃取F-35战机情报的指责毫无根据

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京1月19日 - 中国方面周一对有关中国网络间谍窃取F-35隐形战机计划情报的指责作出回应，称有关指责毫无根据。
美国五角大楼之前承认，曾有黑客入侵试图窃取F-35联合攻击战斗机等国防项目的敏感数据，但没有公开指责是中国黑客所为。
五角大楼及F-35制造商洛克希德马丁称，没有机密信息在当时的网络攻击中被窃取。
德国《明镜》周刊周六公开了斯诺登提供的部分资料，当中包括一份美国政府的高度机密文件，该文件称中国窃取了大量关于F-35项目的数据，当中包括雷达设计及引擎原理图的数据。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“我不知道有什么证据支撑这种指责和无端攻击。”
洪磊称：“网络攻击有其回溯难、跨国性强的复杂性，确定有关攻击源非常困难。”
“相反，根据有关人员披露的材料，有些国家自己在网络攻击方面的记录是不光彩的。我们希望在网络安全问题上不要无端指责别国，搞‘莫须有’，而要采取合作态度，共同防范网络黑客攻击行动。”（完）
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。