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时事要闻 | 2015年 8月 27日 星期四 08:26 BJT

奥巴马会晤习近平时将就网络安全问题提出关切--白宫

华盛顿8月26日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马下月与中国国家主席习近平会晤时“无疑”会对中国的网络安全行为提出关切。

习近平9月对美国进行国事访问，届时奥巴马将在白宫与习近平举行会晤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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