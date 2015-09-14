中美官员就网络安全等问题举行会议--白宫

路透华盛顿9月12日 - 美国白宫称，中美高官周六结束了为期四天的关于网络安全及其它问题的会议。

网络安全是中美存在分歧的问题之一。美国指责中国黑客攻击美国的电脑，中国对此则矢口否认。

白宫在声明中称，美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯与中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱举行会议，双方就“网络问题进行了开诚布公的交流”。

声明还称，中方代表团还与美国联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米（James Comey）以及来自司法部、国务院、财政部及情报部门的代表举行了会谈。

新华社报导称，孟建柱在此次访美期间与美方达成了“重要共识”。

报导称，孟建柱指出，中美双方加强网络安全领域互信与合作尤为重要。

孟建柱强调：“中方反对网络攻击和网络商业窃密的立场是坚定的，不管什么人，在我境内实施网络攻击和网络商业窃密都是违反国家法律的，都应受到法律的追究。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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