美国不打算在习近平访美前制裁涉嫌网络攻击的中国实体

路透华盛顿9月15日 - 美国一名高级官员周二称，美国不打算在中国国家主席习近平下周访美前制裁涉嫌对美国商业目标发起网络攻击的中国实体。

要求匿名的这位官员暗示，上述决定是为了避免给习近平访美投下阴影，而不是因为双方已就如何处理网络攻击一事达成了重大协议。

《华盛顿邮报》率先报道了该决定，该报援引奥巴马政府的一名高官称，决定是在周五的一次通宵会议后作出的。会议上中美双方在多项网络安全事宜上达成了“实质性共识”。

该报援引上述官员的话称，美国并非不再考虑制裁措施，且中国在网络领域的行为仍是一个问题。该官员称，“但达成了一项协议，在习近平9月24日抵达美国前不会进行制裁”。

美国官员上周称，华府正考虑对美国商业目标发起网络攻击的俄罗斯和中国个人和企业实施制裁。

华府目前考虑实施的制裁，将不会针对窃取政府数据的疑似黑客，而是针对那些据信对美国商业企业遭网络攻击负有责任的外国公民和公司。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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