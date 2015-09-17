奥巴马演讲呼吁就网络安全建立国际性框架

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月16日（Roberta Rampton/Lisa Lambert） - 美国总统奥巴马周三呼吁建立防止互联网被“武器化”为侵犯国家工具的国际性框架，但未谈及美国可能就黑客攻击问题对中国采取强有力的应对措施。
在中国国家主席习近平下周访问美国前夕，奥巴马对一些企业执行长称，网络安全将是他同习近平会谈的主要议题之一。
奥巴马称，美国已经向中国指出，中国政府及其代理人在网络空间进行的工业间谍活动，超出了传统情报收集的范围。
“我们认为这是侵犯行为，必须停止，”奥巴马在商业圆桌会议称。
奥巴马称，美国正在准备应对措施，以向中国展示“这不仅是让我们很不安的问题，如果不解决也是会让双边关系面临沉重阻力的事情，我们正在准备采取一些应对行动”。
奥巴马还称，在网络安全方面乐见有一项针对政府的“基本国际性框架”，可能就像现有的全球核协议一样，此类协议或需要耗时多年的“艰难谈判”。
奥巴马称，美国准备好对敌对国家“采取攻势”，但表示“我们不希望看到互联网被以那种方式武器化”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。