与中国政府有关黑客近期试图入侵至少七家美国企业--CrowdStrike

路透10月19日 （记者 Joseph Menn） - 据美国知名网络安全企业CrowdStrike Inc称，自中美9月在网络安全问题上达成共识后的三周内，与中国政府有关联的黑客曾试图入侵最少七家美国企业。

CrowdStrike称，其安装在五家美国技术企业和两家医药企业的软件侦测到并挫败了上述网络入侵事件，这些入侵事件开始于9月26日。

美国总统奥巴马9月25日称，他与中国国家主席习近平同意各自政府都不从事或在知情情况下支持网络窃取知识产权。双方的共识没有提到限制窃取政府机密的间谍活动，包括由私人承包商持有的政府机密。

CrowdStrike联合创始人Dmitri Alperovitch接受采访称，基于上述黑客使用的服务器部件和软件，他认为这些黑客与中国政府有关。

据Alperovitch，这些黑客使用的软件包括了一个名为“Derusbi”的程序。此前美国维吉尼亚州国防承包商VAE Inc和医疗保险企业Anthem Inc(ANTM.N)遭到的网络入侵中，曾出现过“Derusbi”程序。Alperovitch称，这些黑客来自多个组织，包括CrowdStrike此前称之为Deep Panda的一个组织。

“入侵的主要目的似乎明显是为了窃取知识产权和商业机密，而非进行传统的、与国家安全有关的情报收集，”CrowdStrike在周一发布的博客文章中表示。

中国外交部没有立即回应此事。

CrowdStrike称，已将其发现通报给白宫，但拒绝说明遭攻击的企业名单。

奥巴马政府的一名高级官员称，美国政府已获悉CrowdStrike的发现，但拒绝对CrowdStrike的发现予以置评。

“我们将密切监控中国的网络活动，并敦促中国遵守其所有承诺，”上述要求匿名的白宫官员表示。（完）