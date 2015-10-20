有中国政府背景的黑客近期试图入侵至少7家美国公司--CrowdStrike（更新版）

路透10月19日 （记者 Joseph Menn） - 据美国网络安全公司CrowdStrike称，中美就网络安全达成共识以来的三周中，有中国政府背景的黑客曾试图入侵至少七家美国公司。

CrowdStrike称，相关的攻击活动始于9月26日，其安装在五家美国科技公司及两家医药公司的软件发现并拦截了黑客的攻击。

美国总统奥巴马在9月25日表示，他与中国国家主席习近平就网络安全问题所将采取的新步骤达成共识，并一致同意不会进行或支持网络经济间谍活动。

CrowdStrike联合创始人Dmitri Alperovitch在采访中称，根据黑客使用的部分服务器及软件，他认为攻击这七家公司的黑客与中国政府有关。

根据Alperovitch，相关的软件包括一款名为“Derusbi”的程序。有分析人士曾称，“Derusbi”此前曾在弗吉尼亚国防承包商VAE Inc及寿险公司Anthem Inc (ANTM.N)遭到的网络攻击中出现过。Alperovitch称，这些黑客来自多个组织，包括被CrowdStrike之前称为“Deep Panda”的一个组织。

“入侵的主要目的似乎明显是为了窃取知识产权和商业机密，而非进行传统的、与国家安全有关的情报收集活动，”CrowdStrike在周一发布的博客文章中称。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上被问及相关问题时表示，中国政府反对任何形式的网络攻击和商业窃密的立场是坚定的，中国政府不会以任何形式参与、鼓励、支持企业从事窃取商业秘密行为。

CrowdStrike称，已将其发现通报给白宫，但拒绝说明遭攻击的企业名单。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）拒绝就CrowdStrike的发现置评，但称奥巴马曾“明确表示，美国不会根据言辞、不会根据任何口头承诺，而是根据行动来判断中国”。（完）