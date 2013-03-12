白宫幕僚称网络安全是中美关系一大挑战

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月11日 - 美国白宫国家安全顾问多尼伦(Tom Donilon)周一表示，网络安全日益成为中美经济关系中的一个挑战，中国政府应意识到这个问题。
多尼伦在亚洲协会(Asia Society)发言称，美国企业日益担心源自中国的、窃取机密商业信息和专利技术的网络攻击。
多尼伦表示：“国际社会无法容忍来自任何国家的类似活动。”他指出，美国总统奥巴马上月在其国情咨文演讲中表示要保护美国经济免受网络威胁的困扰。
多尼伦指名道姓地表示中国是网络威胁的源头，这是美国高官最为直言不讳的言辞之一。但他表示这一关切来自美国企业，而未指明来自美国政府。
不过他的表态依然说明，华府决意更为公开地谴责中国对美国企业的网络攻击和猖獗的网络间谍行动。
他表示，从总统奥巴马往下，对网络攻击的担心已成为中美双方各级政府的一个“关切与讨论的关键点”。他称，美国将竭尽全力保护国家网络、关键的基础设施以及公共和民间财产。
他提出了对中国的三点要求，称中国应承认该问题的迫切性和严重程度，以及对国际贸易、中国行业声誉和整个中美关系带来的风险。
“第二，中国政府应认真采取措施进行调查，并制止这种行为。最后，我们需要中国通过建设性的直接对话与我们接触，以建立网络空间彼此均能接受的行为准则。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
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