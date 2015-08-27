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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 10:20 BJT

奥巴马会晤习近平时将就网络安全问题提出关切--白宫

(本文由路透中文网编译提供)

华盛顿8月26日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马下月与中国国家主席习近平会晤时“无疑”会对中国的网络安全行为提出关切。

习近平9月对美国进行国事访问，届时奥巴马将在白宫与习近平举行会晤。（完）

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