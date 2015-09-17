奥巴马演讲呼吁就网络安全建立国际性框架

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月16日（Roberta Rampton/Lisa Lambert） - 美国总统奥巴马周三呼吁建立防止互联网被“武器化”为侵犯国家工具的国际性框架，但未谈及美国可能就黑客攻击问题对中国采取强有力的应对措施。
在中国国家主席习近平下周访问美国前夕，奥巴马对一些企业执行长称，网络安全将是他同习近平会谈的主要议题之一。
奥巴马称，美国已经向中国指出，中国政府及其代理人在网络空间进行的工业间谍活动，超出了传统情报收集的范围。
“我们认为这是侵犯行为，必须停止，”奥巴马在商业圆桌会议称。
奥巴马称，美国正在准备应对措施，以向中国展示“这不仅是让我们很不安的问题，如果不解决也是会让双边关系面临沉重阻力的事情，我们正在准备采取一些应对行动”。
奥巴马还称，在网络安全方面乐见有一项针对政府的“基本国际性框架”，可能就像现有的全球核协议一样，此类协议或需要耗时多年的“艰难谈判”。
奥巴马称，美国准备好对敌对国家“采取攻势”，但表示“我们不希望看到互联网被以那种方式武器化”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”