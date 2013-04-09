美中贸易委员会抨击美国针对中国的网络安全法

路透华盛顿4月8日 - 美中贸易全国委员会（USCBC）周一抨击了美国一项旨在避免遭受网络攻击的最新法令。该法令不提倡美国司法部和其他政府机构从中国购买信息技术系统。

该委员会主席傅强恩(John Frisbie)在一封信中表示：“美国的国家安全至关重要，但决不能将其作为一种保护主义的手段。”他在信中敦促参众两院的领导人未来阻止类似措施。

“产品安全是指其如何生产、使用和维护，而非由谁生产和在哪里生产。如果我们的目的是改善我国的网络安全环境，那么针对某个特定国家的风险评估会营造出一种虚假的安全感。”

美国国会把对美国政府技术采购的审查过程融入到了奥巴马上月签署的一项拨款法案中。

该法案要求美国航空航天局、司法部、商务部和国家科学基金会在购买新的信息技术系统时需获得执法官员的批准，特别是这些系统是否由一家或多家中国拥有或赞助的企业生产、制造或组装。

中国官员呼吁美国废除该法，称美国以网络安全为借口歧视中国企业。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。