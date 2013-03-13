中国称愿就网络安全与美国对话

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京3月12日（记者 Terril Yue Jones） - 中国周二表示，愿与包括美国在内的国际社会一道，就网络安全开展对话与合作。
近几个月来，中美之间针对网络攻击问题互相指责，均批评对方攻击己方敏感的政府和企业网站。
上月美国一家电脑安全公司称，中国军方可能参与了一系列针对美国的网络攻击事件。
美国国家安全事务助理多尼隆周一演讲中称，中国应认识到网络安全问题的范围之广，并与美国进行对话，探讨如何规范网络空间行为。
中国外交部发言人华春莹对此回应称，中方愿本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性对话与合作，共同维护网络空间的“和平、安全、开放、合作”。
她指出：“中国在网络安全方面是弱势群体，也是遭受网络攻击最严重的国家之一。”
中国国防部上月称，包括国防部网在内的中国两大军方网站，去年月均遭攻击超过14万次，其中近三分之二来自美国。
中国军方高官在两会期间接受采访时，也重申军方未参与网络攻击活动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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