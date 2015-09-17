白宫不会透露美国就网络间谍活动可能对中国所采取措施的详情

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月16日 - 美国正准备就网络间谍活动对中国采取行动，美国白宫不会在周三透露总统奥巴马有关此事的言论细节。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，奥巴马在言论中“有意的含糊其辞”，但补充称美国曾就网络间谍活动实施的经济制裁产生过威慑作用。

奥巴马在商业圆桌会议发表演讲时曾表示，美国政府正在准备“会令双边关系面临沉重压力”的措施，但他希望不必使用此类措施。（完）