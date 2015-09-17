白宫不会透露美国就网络间谍活动可能对中国所采取措施的详情

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月16日 - 美国正准备就网络间谍活动对中国采取行动，美国白宫不会在周三透露总统奥巴马有关此事的言论细节。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，奥巴马在言论中“有意的含糊其辞”，但补充称美国曾就网络间谍活动实施的经济制裁产生过威慑作用。
奥巴马在商业圆桌会议发表演讲时曾表示，美国政府正在准备“会令双边关系面临沉重压力”的措施，但他希望不必使用此类措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”