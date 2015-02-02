中国称坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透北京2月2日 - 中国外交部周一表示，坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖。此前，白宫称美国总统奥巴马将在华盛顿参加全美祈祷早餐会，达赖也将出席这次活动。
中国外交部发言人洪磊还敦促美国恪守在涉藏问题上的承诺，从两国关系大局出发，妥善处理有关问题。
白宫上周表示，奥巴马将在2月5日举行的全美祈祷早餐会上发表讲话，强调支持宗教自由的重要性。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。