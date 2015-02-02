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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:55 BJT

中国称坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月2日 - 中国外交部周一表示，坚决反对任何国家领导人以任何方式会见达赖。此前，白宫称美国总统奥巴马将在华盛顿参加全美祈祷早餐会，达赖也将出席这次活动。

中国外交部发言人洪磊还敦促美国恪守在涉藏问题上的承诺，从两国关系大局出发，妥善处理有关问题。

白宫上周表示，奥巴马将在2月5日举行的全美祈祷早餐会上发表讲话，强调支持宗教自由的重要性。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳
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