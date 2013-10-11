美国务卿克里：美国致力于化解财政僵局

(本文由路透中文网编译提供)

路透文莱斯里巴加湾10月10日 - 美国国务卿克里向亚洲国家保证，美国致力于化解财政僵局。包括中国国务院总理李克强在内的亚洲多国领导人就美国政府停摆和可能出现的债务违约表示忧虑。

一名美国高官表示，克里在文莱东亚峰会间隙对李克强明确表示，美国政府关门以及围绕预算问题的争议是美国政治中的“一个瞬间”，并重申奥巴马致力于解决这个问题。

该官员称，双方会面时曾简要提及美债问题。

中国是美债的最大持有方，一些中国官员对美国财政僵局久拖不决表示关切。据美国财政部数据，中国持有1.28万亿美元美国公债，此外还持有不少美国机构债。

美国财政部为避免债务违约所采取的非常规措施只能维持到10月17日，而美国国会目前尚未同意调高美国债务上限，这引发市场动荡，美元兑其他主要货币汇率已逼近八个月低位。

华府的预算危机已迫使总统奥巴马取消了赴印尼巴厘岛参加亚太经合组织峰会，以及赴文莱参加东亚峰会的行程。

菲律宾总统阿基诺表示，菲律宾央行已开始采取措施，以缓冲美国债务违约的潜在影响。

他对记者表示：“这就好比，如果世界上最大的经济体破产，你如何能保护自己？虽然我不认为这种事会发生。”

多名外交官担心，如果美国债务危机持续，或将对地区经济和市场造成潜在影响，特别是如果无法就提高美国举债上限达成一致，这可能会在10月17日之后引发债务违约。

一名不愿具名的印度高官表示：“世界各国对此都很担心，人人都会受到影响。”

“大家都很担心，危机拖得越久，国际金融体系面临的风险也就越大。”

东盟在周三的正式会谈中没有讨论美国财政问题，但外交人士表示，在非正式会谈中提及了这个问题。最近几个月，因担心美联储逐步退出超宽松货币政策，包括印尼、马来西亚等多个东盟经济体的本币汇率大幅下挫。

一名马来西亚高官称：“我们表面上说不担心美国，但我们必须要考虑对我们经济可能造成的一切影响…美国必须共同行动起来。”

“我国央行正在密切关注美国的一举一动，我们在跟他们保持联系。”（完）