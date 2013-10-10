克里与李克强会面 重申美国将全力打破财政僵局（更新版）

路透文莱斯里巴加湾市10月10日 - 一名美国官员称，中国国务院总理李克强在文莱东亚峰会间隙与美国国务卿克里会面时，谈到了美国债务问题，而克里表态称美国致力于打破财政僵局。

该官员要求匿名，他称克里明确表示，美国政府关门以及围绕预算问题的争议是美国政治中的“一个瞬间”，并重申奥巴马致力于解决这个问题。

中国是美债的最大持有方，一些中国官员对华盛顿预算僵局拖延表示了关切。据美国财政部数据，中国持有1.28万亿美元美国公债，此外还持有不少美国机构债。

美国财政部为避免债务违约所采取的非常规措施只能维持到10月17日，而美国国会目前尚未同意调高美国债务上限，这引发市场动荡，美元兑其他主要货币汇率已逼近八个月低位。

该官员补充道：“他们还达成共识，即美国是全世界最强大的经济体之一，且中美保持紧密经济关系符合双方共同利益。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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